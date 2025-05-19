Смартфоны поступят в продажу в Китае 29 мая и уже доступны для предзаказа.
Компания Vivo официально подтвердила, что серия Vivo S30 будет представлена 29 мая. В неё войдут две модели: Vivo S30 и Vivo S30 Pro Mini. Обе уже доступны для предзаказа на сайте Vivo, в JD.com и других китайских онлайн-платформах. Ранние листинги раскрыли все версии по памяти, расцветки, материалы корпуса и ключевые характеристики.
Цвета и конфигурации
Обе модели будут выпущены в трёх вариантах памяти:
- 12 ГБ + 256 ГБ
- 12 ГБ + 512 ГБ
- 16 ГБ + 512 ГБ
Цветовая палитра общая для обеих моделей:
- Mint Green (мятный)
- Peach Pink (персиковый)
- Lemon Yellow (лимонный)
- Cocoa Black (чёрный)
Vivo S30 Pro Mini: компактный корпус и флагманские функции
S30 Pro Mini получит 6,31-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1.5K, плоской панелью и скруглённым 2.5D-стеклом. Устройство будет оснащено Dimensity 9400e — новым энергоэффективным чипом от MediaTek. Аккумулятор — 6500 мА·ч, с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.
Основная камера — тройная, с главным сенсором 50 Мп Sony IMX882 и перископическим зум-объективом. В корпусе используется металлическая рамка, что выгодно отличает модель от многих аналогов в этом классе.
Vivo S30: крупнее и на Snapdragon
Базовая модель S30 отличается большим 6,67-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с тем же разрешением 1.5K и частотой обновления до 120 Гц. Внутри — чип Snapdragon 7 Gen 4, также рассчитанный на энергоэффективную работу и ИИ-задачи.
Ёмкость аккумулятора и зарядка идентичны старшей модели — 6500 мА·ч и 90 Вт. Камера также включает тройной модуль на 50 Мп с перископом Sony IMX882. Единственное визуальное отличие — пластиковая рамка корпуса вместо металлической.
Программная часть
Обе модели будут поставляться с Android 15 и фирменной оболочкой FunTouch OS 15, в которую уже интегрированы ИИ-функции и адаптация под новые стандарты Android.
Возможный глобальный запуск
По данным китайских источников, Vivo S30 Pro Mini может выйти на глобальный рынок как Vivo X200 FE. Мировая премьера, вероятно, состоится в июле 2025 года. Также ожидается, что Vivo S30 появится позже под брендом Vivo V60, хотя официально это пока не подтверждено.