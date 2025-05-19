Смартфоны поступят в продажу в Китае 29 мая и уже доступны для предзаказа.

Компания Vivo официально подтвердила, что серия Vivo S30 будет представлена 29 мая. В неё войдут две модели: Vivo S30 и Vivo S30 Pro Mini. Обе уже доступны для предзаказа на сайте Vivo, в JD.com и других китайских онлайн-платформах. Ранние листинги раскрыли все версии по памяти, расцветки, материалы корпуса и ключевые характеристики.

Цвета и конфигурации

Обе модели будут выпущены в трёх вариантах памяти:

12 ГБ + 256 ГБ

12 ГБ + 512 ГБ

16 ГБ + 512 ГБ

Цветовая палитра общая для обеих моделей:

Mint Green (мятный)

Peach Pink (персиковый)

Lemon Yellow (лимонный)

Cocoa Black (чёрный)

Vivo S30 Pro Mini: компактный корпус и флагманские функции

S30 Pro Mini получит 6,31-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1.5K, плоской панелью и скруглённым 2.5D-стеклом. Устройство будет оснащено Dimensity 9400e — новым энергоэффективным чипом от MediaTek. Аккумулятор — 6500 мА·ч, с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.

Основная камера — тройная, с главным сенсором 50 Мп Sony IMX882 и перископическим зум-объективом. В корпусе используется металлическая рамка, что выгодно отличает модель от многих аналогов в этом классе.

Vivo S30: крупнее и на Snapdragon

Базовая модель S30 отличается большим 6,67-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с тем же разрешением 1.5K и частотой обновления до 120 Гц. Внутри — чип Snapdragon 7 Gen 4, также рассчитанный на энергоэффективную работу и ИИ-задачи.

Ёмкость аккумулятора и зарядка идентичны старшей модели — 6500 мА·ч и 90 Вт. Камера также включает тройной модуль на 50 Мп с перископом Sony IMX882. Единственное визуальное отличие — пластиковая рамка корпуса вместо металлической.

Программная часть

Обе модели будут поставляться с Android 15 и фирменной оболочкой FunTouch OS 15, в которую уже интегрированы ИИ-функции и адаптация под новые стандарты Android.

Возможный глобальный запуск

По данным китайских источников, Vivo S30 Pro Mini может выйти на глобальный рынок как Vivo X200 FE. Мировая премьера, вероятно, состоится в июле 2025 года. Также ожидается, что Vivo S30 появится позже под брендом Vivo V60, хотя официально это пока не подтверждено.