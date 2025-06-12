Vivo представил смартфон T4 Ultra с акцентом на производительное железо

Компания vivo представила свой новый смартфон T4 Ultra, сделав упор на мощную начинку и продвинутые возможности основной камеры. Отличительной особенностью устройства является сочетание относительно тонкого корпуса, аккумулятора увеличенной емкости и поддержки быстрой зарядки.

Vivo T4 Ultra оборудован 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1260×2800 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью, достигающей 5000 нит. В качестве «сердца» аппарата выступает процессор MediaTek Dimensity 9300+, дополненный оперативной памятью до 12 ГБ и встроенным накопителем до 512 ГБ в топовой конфигурации. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт, размещенный в корпусе толщиной всего 7,5 мм.

На задней панели vivo T4 Ultra расположена тройная основная камера, включающая в себя 50-мегапиксельный главный модуль (Sony IMX921) с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и «перископ» с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 (3-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный зум и 100-кратный цифровой зум). Для создания селфи и видеосвязи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Производитель также акцентирует внимание на широком спектре ИИ-функций смартфона, включая Circle to Search, AI Note Assist, AI Erase, AI Transcript Assist и AI Call Translation. Vivo T4 Ultra поступил в продажу на индийском рынке в черном и золотистом вариантах корпуса по цене 445 долларов (35 155 руб.) за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Модели с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти предлагаются по цене 460 и 490 долларов (36 340 руб. и 38 710 руб.) соответственно.