Компания Vivo без лишнего шума анонсировала новый смартфон Y37c в Китае. Модель стала доступной сразу после прошлогодних релизов Y37, Y37m и Y37 Pro. Новинка получила хороший набор характеристик для своего класса и привлекательную цену.

Характеристики и особенности Vivo Y37c

Vivo Y37c оснащён 6,56-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, каплевидным вырезом под фронтальную камеру и поддержкой частоты обновления 90 Гц. Яркость экрана достигает 570 нит, а также заявлена технология защиты зрения от синего света. Кроме того, смартфон имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP64, что делает его более надёжным для повседневного использования.

Фронтальная камера получила сенсор на 5 Мп и подходит для видеозвонков и селфи. Сзади установлен основной модуль на 13 Мп с поддержкой LED-вспышки. Для безопасности предусмотрен сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Устройство работает под управлением OriginOS 4 на базе Android 14.

Аппаратную платформу строит чипсет Unisoc T7225. В конфигурации предусмотрено 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1. При этом Vivo добавила поддержку виртуального увеличения ОЗУ для повышения производительности в режиме многозадачности.

За автономность отвечает аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Среди коммуникационных возможностей присутствуют поддержка двух SIM-карт 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, порт USB-C и классический 3,5-мм разъём для наушников. Габариты смартфона составляют 167,3 × 76,95 × 8,19 мм при весе 199 граммов.

Цена и доступность Vivo Y37c

На старте Vivo Y37c предлагается в Китае по цене 1199 юаней (около 275 долларов США) за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителя. Покупатели могут выбрать одну из двух расцветок: тёмно-зелёную или титановую.

Пока что Vivo не объявила о планах по выпуску этой модели за пределами Китая.