В китайских соцсетях появились подробные технические характеристики нового смартфона Oppo K13 Turbo. Устройство пока не представлено официально, но, по данным инсайдера Digital Chat Station, его анонс может состояться уже в июне или июле. Смартфон ориентирован на внутренний рынок Китая и станет конкурентом для моделей Redmi Turbo 4 Pro и iQOO Z10 Turbo Pro.

Характеристики Oppo K13 Turbo от Digital Chat Station

По утечке, Oppo K13 Turbo получит плоский OLED-экран диагональю 6,8 дюйма с разрешением 1.5K (2800 × 1280 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Фронтальная камера — 16 Мп. Основной модуль камеры состоит из двух сенсоров: 50 Мп и 2 Мп.

В основе устройства — чипсет Snapdragon 8s Gen 4, а в максимальной конфигурации смартфон будет оснащён 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопителем UFS 4.0 объёмом до 512 ГБ.

Информация о батарее и возможностях быстрой зарядки пока отсутствует. Известно, что устройство будет работать под управлением Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15.

Особенности конструкции и корпус

Согласно утечке, Oppo K13 Turbo будет оснащён встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, системой активного охлаждения и корпусом с пластиковым средником. Также указывается защита по стандарту IPX8, что говорит о повышенной водостойкости.

На текущий момент компания Oppo не подтверждала существование K13 Turbo и не публиковала официальных тизеров. По предварительным данным, новинка может быть представлена в ближайшие недели.