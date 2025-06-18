В России стартовали продажи новой линейки смартфонов GT 7 компании realme. Серия включает в себя базовую модель realme GT 7, более бюджетный вариант realme GT 7T, а также эксклюзивную версию realme GT 7 Dream Edition, разработанную совместно с Aston Martin.

Флагманский realme GT 7 стал первым в мире устройством, использующим процессор MediaTek Dimensity 9400e, демонстрирующий в тесте AnTuTu результат около 2,5 миллионов баллов. Он оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит.

Смартфон питается от кремниево-углеродного аккумулятора емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Фотовозможности представлены флагманской камерой с сенсором Sony IMX906, оптической стабилизацией изображения и возможностью записи видео в разрешении 8K. Устройство работает на базе Android 15 с оболочкой realme UI 6.0 и гарантированным трехлетним обновлением операционной системы.

Модель realme GT 7T представляет собой более доступную альтернативу с идентичным экраном (6,78 дюйма, разрешение 1.5K, 120 Гц, яркость 6000 нит), но функционирует на чипе Dimensity 8400-Max, набирающим около 1,78 миллиона баллов в AnTuTu. Отличается и конфигурация камер: основной модуль – 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX896, отсутствует телеобъектив, но имеется широкоугольная камера. Как и у старшей модели, корпус защищен по стандарту IP69.

Ограниченная серия realme GT 7 Dream Edition выделяется уникальным дизайном, разработанным в партнерстве с Aston Martin. Корпус выполнен в фирменном цвете Racing Green с выгравированным серебряным логотипом, аэродинамическими элементами и эксклюзивной комплектацией.

Новые модели доступны для приобретения в России по следующим ценам: