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Компания OPPO объявила о начале продаж в России модели A5x — доступного смартфона с защищенным корпусом и аккумулятором емкостью 6000 мАч.

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OPPO A5x оснащен 6,67-дюймовым HD-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера имеет разрешение 32 Мп, а фронтальная — 5 Мп. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку по технологии SuperVOOC мощностью 45 Вт: до 50% он заряжается за 30 минут, а до 100% — за 84 минуты. По утверждению представителей компании, аккумулятор сохраняет до 80% своей первоначальной емкости даже после 1825 циклов зарядки, что соответствует примерно четырем годам эксплуатации.

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Корпус OPPO A5x изготовлен из прочных материалов, а сам смартфон сертифицирован по стандартам MIL-STD 810H и швейцарскому SGS, что подтверждает его устойчивость к физическим воздействиям. Модель имеет класс защиты IP65, что позволяет использовать ее в условиях повышенной влажности, например, под дождем или с мокрыми руками. Смартфон также сертифицирован по стандарту Fluency Protection на срок 48 месяцев, что гарантирует его стабильную работу в течение четырех лет.

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С 20 июня OPPO A5x доступен по цене 9 999 руб. в версии с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство предлагается в двух цветах: «сапфир» и «перламутр».


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