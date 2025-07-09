На российском рынке стартовали продажи новых бюджетных смартфонов OPPO A5 и A5i Pro. Несмотря на доступную цену, аппараты выделяются аккумулятором повышенной емкости, надежным корпусом с защитой от влаги и пыли, а также камерой, использующей технологии искусственного интеллекта.

Оба смартфона оснащены 6,65-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Вычислительную мощность обеспечивает чип Snapdragon 6s Gen 1. Аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт гарантирует продолжительное время работы без подзарядки.

Основная камера OPPO A5 и A5i Pro представлена 50-мегапиксельным сенсором. Интеллектуальные алгоритмы обработки изображений призваны улучшить качество снимков. С их помощью реализуются, например, функции удаления лишних объектов, устранения бликов и повышения детализации портретных фото. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп, она оптимизирована для съемки при слабом освещении.

Корпус устройств соответствует стандарту IP65, а дисплей сохраняет чувствительность к касаниям даже при наличии влаги или загрязнений на экране или руках.





OPPO A5 предлагается в белом и зелёном цветах по рекомендованной цене 13 999 руб. за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. OPPO A5i Pro доступен в темно-фиолетовом и белом цветах по цене 11 999 руб. за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.