В июле Vivo проведет презентацию новых моделей — компактного флагмана X200 FE и складного X Fold 5. Эти устройства привлекли внимание благодаря современным технологиям и стильному дизайну.

Модель Vivo X Fold 5 получила поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт и оснащение двумя дисплеями: внутренним AMOLED с диагональю 8,03 дюйма и разрешением 2K, а также внешним — 6,53-дюймовым FHD+ LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Внутри установлен процессор Snapdragon поколения 8+, а основная камера состоит из трёх сенсоров по 50 Мп с оптикой Zeiss, включая сверхширокоугольный модуль и зум-камеру с трёхкратным увеличением. Фронтальная камера — 32 Мп.

Новинка обладает аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную — 30 Вт. Устройство защищено по стандарту IPX8 и имеет боковой датчик отпечатков пальцев. В разложенном виде его толщина составляет всего около 4,33 мм.

Модель X200 FE стала компактным флагманом, который также был представлен в июле. Ожидается, что эти смартфоны поступят в продажу в ближайшее время, а их сертификация подтверждает высокие технические характеристики и современный дизайн.