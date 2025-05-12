Новая утечка прошивки Samsung практически подтвердила главное изменение в Galaxy Z Flip 7. Согласно анимационным файлам, обнаруженным в сборке One UI 8, следующая модель складного смартфона от Samsung получит почти безрамочный внешний дисплей, который оборачивается вокруг двух модулей камеры. Это серьёзное обновление по сравнению с небольшим 3,4-дюймовым экраном у Z Flip 6.

Внешний дисплей: теперь как у конкурентов — а может, и лучше

Намёки на увеличенную панель появлялись и раньше, но сейчас они подкреплены визуальными элементами прошивки. Анимации подтверждают, что Samsung работает над примерно 4-дюймовым дисплеем, который будет занимать практически всю переднюю панель в закрытом состоянии. Экран обтекает камеры, аналогично решениям Motorola Razr Plus и Xiaomi Mix Flip.

Почему это важно?

На Flip 6 внешний дисплей был скорее окошком для уведомлений, чем полноценным инструментом. Теперь же Samsung, по всей видимости, готова поддерживать полноценные приложения, без необходимости установки модификаций вроде Good Lock. Это означает, что пользователи смогут:

Отвечать на сообщения

Читать письма

Проверять маршруты на картах

Использовать виджеты и мини-приложения — не открывая смартфон

Характеристики Galaxy Z Flip 7: что уже известно

Компонент Характеристика Основной экран 6,85″ Dynamic AMOLED, 120 Гц Внешний экран ~4″, AMOLED, 60 Гц Процессор Snapdragon 8 Elite / Exynos 2500 (в зависимости от региона) ОЗУ и хранилище 12 ГБ RAM, 256 или 512 ГБ ROM Камеры 50 Мп основная + 12 Мп ультраширокая + 10 Мп фронталка Батарея 4300 мА·ч, зарядка 25 Вт ОС и оболочка Android 16 + One UI 8 Дата выхода Июль 2025 (по предварительным данным)

Samsung долго удерживала лидерство в складных устройствах за счёт надёжных шарниров и влагозащиты. Но в последнее время конкуренты обошли её по части внешнего экрана. Развивая Flip 7, компания наконец-то делает ставку не только на «внутреннюю» производительность, но и на функциональность в закрытом состоянии.

Это просто дисплей — или главный элемент?

Пользователи складных смартфонов отмечают: именно внешний экран — это то, чем вы пользуетесь каждые пару минут. У текущего Flip 6 его размеры вынуждали слишком часто раскрывать устройство для простых действий — что уступало более гибкому опыту на Motorola Razr Plus. С Flip 7 ситуация может кардинально измениться.

Если Samsung реализует обещанное, Z Flip 7 может стать первым раскладным смартфоном, которым удобно пользоваться даже в сложенном виде.