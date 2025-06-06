Компания Unihertz готовится запустить на Kickstarter новую модель Titan 2 — продолжение своего смартфона Titan, вдохновлённого BlackBerry Passport. Ожидается, что кампания начнётся уже в июне.

Устройство создано для поклонников физических клавиатур

Первый Titan вышел в 2019 году и получил квадратный экран с разрешением 1440×1440 пикселей и крупную физическую клавиатуру — как у BlackBerry Passport. Несмотря на устаревшие характеристики, модель сохраняет популярность среди поклонников кнопочных устройств.

Новая версия — Titan 2 — должна исправить технические недостатки оригинала. На данный момент известны лишь предварительные сведения: физическая клавиатура напоминает широкую версию клавиш от BlackBerry KEYone, а экран остаётся достаточно большим, чтобы отсылать к дизайну Passport.

Первая модель собрала более $700 000

В 2019 году Unihertz планировала собрать $100 000 на выпуск оригинального Titan, но кампания привлекла более $700 000. Это продемонстрировало устойчивый интерес к смартфонам с физическими клавишами — особенно среди фанатов BlackBerry.

Информация о технических характеристиках Titan 2 пока не раскрыта. По слухам, устройство получит обновлённую начинку и современную версию Android. Представители Unihertz пока не комментируют детали, но запуск страницы проекта на Kickstarter ожидается в ближайшие дни.

Titan сохраняет популярность спустя годы

BlackBerry Passport, на который ориентирован Titan, вышел в 2014 году и стал культовым благодаря необычному форм-фактору, квадратному экрану и гибридной клавиатуре. Особой популярностью пользовалась Silver Edition — с обновлённой клавиатурой и металлической рамкой. Даже спустя почти 10 лет модель активно покупают на eBay и других площадках.

Если Titan 2 сохранит лучшие черты Passport и предложит актуальные характеристики, он может заинтересовать не только фанатов ностальгических устройств, но и поклонников нестандартных решений в мобильной технике.