Компания Unihertz готовится запустить на Kickstarter новую модель Titan 2 — продолжение своего смартфона Titan, вдохновлённого BlackBerry Passport. Ожидается, что кампания начнётся уже в июне.
Устройство создано для поклонников физических клавиатур
Первый Titan вышел в 2019 году и получил квадратный экран с разрешением 1440×1440 пикселей и крупную физическую клавиатуру — как у BlackBerry Passport. Несмотря на устаревшие характеристики, модель сохраняет популярность среди поклонников кнопочных устройств.
Новая версия — Titan 2 — должна исправить технические недостатки оригинала. На данный момент известны лишь предварительные сведения: физическая клавиатура напоминает широкую версию клавиш от BlackBerry KEYone, а экран остаётся достаточно большим, чтобы отсылать к дизайну Passport.
Первая модель собрала более $700 000
В 2019 году Unihertz планировала собрать $100 000 на выпуск оригинального Titan, но кампания привлекла более $700 000. Это продемонстрировало устойчивый интерес к смартфонам с физическими клавишами — особенно среди фанатов BlackBerry.
Информация о технических характеристиках Titan 2 пока не раскрыта. По слухам, устройство получит обновлённую начинку и современную версию Android. Представители Unihertz пока не комментируют детали, но запуск страницы проекта на Kickstarter ожидается в ближайшие дни.
Titan сохраняет популярность спустя годы
BlackBerry Passport, на который ориентирован Titan, вышел в 2014 году и стал культовым благодаря необычному форм-фактору, квадратному экрану и гибридной клавиатуре. Особой популярностью пользовалась Silver Edition — с обновлённой клавиатурой и металлической рамкой. Даже спустя почти 10 лет модель активно покупают на eBay и других площадках.
Если Titan 2 сохранит лучшие черты Passport и предложит актуальные характеристики, он может заинтересовать не только фанатов ностальгических устройств, но и поклонников нестандартных решений в мобильной технике.