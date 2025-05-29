Tecno официально анонсировала свой новый смартфон — Pova Curve 5G, который стал самым тонким изогнутым телефоном в Индии с аккумулятором на 5 500 мАч. Толщина корпуса составляет всего 7,5 мм, а изгиб экрана — 55°, что, по словам компании, обеспечивает «футуристичное ощущение в руке».

На передней панели устройства расположен 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и пиковым уровнем яркости 1300 нит. Эффективное использование площади корпуса позволяет достичь впечатляющего показателя screen-to-body ratio — 93,8%.

Внутри установлен 4-нм чип MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, работающий в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 5 500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт. Tecno заявляет о сертификации аккумулятора по стандарту TÜV Rheinland (до 1 800 циклов зарядки) и обещает 50% заряда за 15 минут и 100% — за 45 минут.

Основная камера — 64 МП с сенсором Sony IMX682 (1/1.73″), дополненная датчиком глубины на 2 МП. Tecno сделала акцент на стабильности сигнала: устройство имеет 86,5% покрытия антенны, поддержку VoWiFi Dual Pass и интеллектуальную оптимизацию сигнала в реальном времени.

Особое внимание Tecno уделила программным возможностям. В Pova Curve 5G встроена Ella AI — первая в своём сегменте ИИ-система с поддержкой индийских языков. Среди функций — подавление шума в голосовых вызовах (AI Voiceprint Suppression), автоматический ответ на звонки (AI Auto Call Answering), AI Call Assistant с переводом и резюме разговоров (включая WhatsApp-вызовы), а также загадочная технология No Network Communication, которая якобы обеспечивает связь даже при слабом или отсутствующем сигнале.

Смартфон будет доступен с 5 июня. Версия с 6/128 ГБ поступит в продажу эксклюзивно на Flipkart по цене INR 15,999.