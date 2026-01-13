Появились первые подробности о камерах будущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip8. Ранее уже сообщалось, что новинка станет тоньше и легче предшественника и получит процессор Exynos 2600. Однако если вы ждали серьёзных изменений в фото-возможностях, то, судя по слухам, вас ждёт разочарование.

Согласно новой информации, Galaxy Z Flip8 будет оснащён основной камерой на 50 Мп, ультраширокоугольным модулем на 12 Мп и фронтальной камерой на 10 Мп. Это точно такие же разрешения, какие используются в Galaxy Z Flip7.

Теоретически Samsung может обновить сами сенсоры, сохранив прежние мегапиксели, но вероятность этого, по мнению источников, невелика. Также подтверждается, что телефото-камеры в смартфоне по-прежнему не будет.

Из хороших новостей — цена Galaxy Z Flip8, как ожидается, останется на уровне предыдущей модели. По крайней мере, пользователям не придётся платить больше за те же самые, уже знакомые характеристики камер.