Компания Tecno анонсировала глобальный выпуск нового поколения смартфонов Pova 7 — продолжения популярной линейки, получившей обновлённый дизайн, поддержку искусственного интеллекта и оптимизированную производительность для игр и повседневного использования. В России устройства появятся в ближайшее время.

Пять моделей с разными возможностями

В серию Tecno Pova 7 вошли сразу пять моделей: Pova 7 Ultra 5G, Pova 7 Pro 5G, Pova 7 5G, Pova Curve 5G и Pova 7 Neo. Флагманская версия оснащена чипсетом MediaTek Dimensity 8350 Ultimate с поддержкой ИИ, аккумулятором на 6000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 70 Вт и беспроводной зарядкой 30 Вт — впервые в серии Pova.

Изогнутый дисплей дебютировал в модели Pova Curve 5G. Поддержка беспроводной зарядки реализована в Pova 7 Ultra 5G, Pova 7 Pro 5G и Pova 7 5G. По словам генерального директора Tecno Джека Гуо, новое поколение предлагает «умную производительность, которая подстраивается под реальные сценарии — от игр до творчества с ИИ».

Новый подход к дизайну и интерфейсу

Смартфоны Pova 7 выполнены в обновлённом промышленном стиле с чёткими линиями и лаконичной геометрией корпуса. На задней панели расположен сигнальный глиф, реагирующий на звонки, уведомления и игровые события. Экран — 6,78-дюймовый AMOLED с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 4500 нит.





Все устройства работают под управлением оболочки HiOS 15 с возможностью персонализации интерфейса: пользователи могут настраивать иконки, шрифты и обои. Оболочка включает объёмные визуальные элементы и фирменный шрифт Pova.

Производительность и автономность без компромиссов

Флагман Pova 7 Ultra 5G оснащён процессором Dimensity 8350 Ultimate, набирающим более 1,53 млн баллов в AnTuTu и поддерживающим частоту 120 кадров в секунду в PUBG. Охлаждение обеспечивает испарительная камера площадью 5300 мм², способная понижать температуру до 3 °C.





Аккумулятор на 6000 мАч поддерживает не только проводную зарядку 70 Вт, но и беспроводную — 30 Вт, а также реверсивную на 10 Вт. Технология FreeLink позволяет обмениваться сообщениями и совершать звонки на расстоянии до одного километра без подключения к мобильной сети.

Аудиовозможности дополняют двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, 4D-вибрация и встроенные игровые инструменты.





Полноценная интеграция с Tecno AI

Серия Pova 7 впервые получила полную интеграцию с фирменной языковой моделью Tecno AI. Голосовой ассистент Ella помогает с планированием задач, поиском информации и резюмированием текстов. На «нулевом экране» собраны уведомления, прогноз погоды и доступ к умным функциям.

AI-инструменты включают:

перевод звонков, подавление шума, автоответ и резюме разговоров;

AI-редактор для генерации и корректировки текстов;

круг для поиска, позволяющий выделить объект и получить о нём информацию;

студию AI для обработки изображений: портрет AIGC 2.0, ластик AI 2.0 и расширитель.

Глобальные продажи устройств стартуют в июне 2025 года.