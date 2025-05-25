Tecno готовится к запуску нового смартфона Pova Curve 5G в Индии. Презентация устройства запланирована на 29 мая в 12:00 по местному времени. В преддверии анонса компания раскрыла ключевые детали дизайна и характеристик модели.

Дизайн Tecno Pova Curve 5G и основные особенности

Смартфон Tecno Pova Curve 5G выполнен в футуристическом стиле, вдохновлённом аэродинамикой космических кораблей. Устройство получит изогнутый AMOLED-дисплей и будет доступно в черном, серебристом и бирюзовом цветах.

Задняя панель смартфона оснащена уникальным треугольным блоком камер, включающим два сенсора и светодиодную вспышку. Рядом с камерой размещена надпись, подтверждающая наличие основного модуля на 64 мегапикселя. Ожидается, что Tecno Pova Curve 5G будет оснащен встроенным в экран сканером отпечатков пальцев для защиты данных.

Технические характеристики Tecno Pova Curve 5G

Согласно предварительным данным, Tecno Pova Curve 5G получит AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и процессор MediaTek Dimensity 7300. Смартфон будет предлагаться в конфигурациях с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.

Емкость аккумулятора составит 5500 мА·ч, при этом устройство может поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт. Смартфон обеспечит стабильное подключение к сетям 5G и будет использовать фирменную систему Tecno Intelligent Signal Hub System для улучшения качества связи. В числе функций отмечен голосовой помощник ELLA, предлагающий AI-инструменты для защиты данных, включая AI Privacy Blurring и Circle to Search.

Дата старта продаж и доступность

Tecno Pova Curve 5G поступит в продажу эксклюзивно на платформе Flipkart, а также в офлайн-магазинах по всей Индии.