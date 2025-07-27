Согласно информации инсайдера Fixed Focus Digital, опубликованной на Gizmochina, компания Honor планирует представить первый в мире смартфон, оснащенный двумя камерами с разрешением 200 мегапикселей каждая.

Предполагается, что эта двойная 200-мегапиксельная система будет состоять из основной камеры и перископического модуля. В то время как некоторые флагманские модели, такие как Honor Magic7 RSR Porsche Edition, Vivo X200 Ultra и Xiaomi 15 Ultra, уже имеют 200-мегапиксельную перископическую камеру с телеобъективом, обеспечивающую значительное увеличение и хорошее качество снимков при недостаточном освещении.

Honor давно делает акцент на перископическом зуме, используя собственные алгоритмы, включая технологию Super Zoom, для достижения высокой четкости при съемке удаленных объектов.

Недавно главный инженер Honor по обработке изображений Ло Вэй опроверг слухи об использовании 1-дюймового сенсора или конфигурации с двумя объективами на каждом сенсоре. Он заявил, что Honor стремится избегать ненужных технических сложностей, сосредотачиваясь на практических инновациях.





Ло Вэй также обозначил принципы стратегии Honor в области аппаратного обеспечения для обработки изображений: инвестиции в функции, которые не могут быть воспроизведены ИИ, функции, развивающиеся при помощи ИИ, и те, в которых ИИ значительно повышает производительность.

Он уверенно заявил, что через три года другие производители не смогут достичь уровня Honor в этой области.



