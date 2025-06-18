За неделю до премьеры смартфона POCO F7 в сети появился подробный фотоотчет с распаковкой новинки. Серия снимков продемонстрировала оригинальный дизайн устройства со всех сторон, а также раскрыла его комплектацию и некоторые характеристики.

Смартфон оснащен камерным блоком необычной формы и декоративной вставкой, занимающей около трети площади задней крышки. Судя по надписям, разрешение основного модуля с оптической стабилизацией составляет 50 Мп, а внутри устройства установлен процессор Qualcomm.

Лицом смартфона стал плоский дисплей с 2,5D-стеклом и узкими рамками. В коробке, помимо самого POCO F7, находятся чехол, USB-кабель и блок питания мощностью 90 Вт. По данным GSMArena, смартфон будет доступен в трех цветовых вариантах: серебристом, белом и черном.

Презентация POCO F7 запланирована на 24 июня.