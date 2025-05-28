realme запускает в России линейку смартфонов realme GT 7, включая специальную версию GT 7 Dream Edition, созданную в коллаборации с командой Aston Martin Formula One®.

Флагманская серия realme GT 7 поступит в продажу в России 17 июня 2025 года. В линейку войдут три модели: базовый realme GT 7, специальный realme GT 7 Dream Edition и младший realme GT 7T. Главный акцент новинок — высокая производительность, автономность и премиальный дизайн.

Специальная версия GT 7 Dream Edition

realme GT 7 Dream Edition выпущен ограниченным тиражом в 1500 экземпляров для российского рынка. Устройство разработано в коллаборации с командой Aston Martin Formula One® и выделяется эксклюзивным дизайном: цветом Aston Martin Green, аэродинамическими линиями и двукрылым логотипом на задней панели.

В дополнение к техническим характеристикам базовой модели realme GT 7, Dream Edition предлагает уникальное оформление корпуса, подчеркивающее его спортивный стиль. Основная версия смартфона будет доступна в цветах Обсидиан и Синий ледник.

Дата старта продаж и особенности линейки

Слоган линейки realme GT 7 — «Скорость без пит-стопов», подчеркивающий фокус бренда на производительности и времени автономной работы. Продажи устройств в России начнутся 17 июня 2025 года.

Технические характеристики, конфигурации, цены и информация о доступности моделей будут объявлены дополнительно.