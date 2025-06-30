Samsung получил патент в Китайском национальном ведомстве по интеллектуальной собственности на интересную конструкцию для своих гнущихся смартфонов: часть интерфейса будет выводиться на боковую грань благодаря изогнутому дисплею.

Исходя из эскизов, внутренний экран будет загибаться на верхнюю рамку, подобно тому, как это было реализовано в Galaxy Note Edge в 2014 году. На этом небольшом участке экрана, когда смартфон сложен, будет показываться информация, например, уровень заряда аккумулятора, представленный в виде цветной полосы: синий – полный заряд, желтый – средний, красный – низкий.

В целом, внешний вид смартфона напоминает грядущий Galaxy Z Flip7 с увеличенным внешним экраном, который почти полностью покрывает одну половину и окружает двойную камеру. Однако для реализации этой идеи необходимо наличие изогнутого участка на внутреннем дисплее.

Важно отметить, что это всего лишь патент, и нет уверенности, что Samsung действительно планирует внедрить его в свои устройства. В настоящее время компания уделяет особое внимание уменьшению толщины своих складных смартфонов, и на грядущей презентации 9 июля может представить устройство с тройным складыванием.



