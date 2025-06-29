Новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 будут анонсированы 9 июля на мероприятии Unpacked. Свежие утечки раскрывают детали дизайна и сроки поступления устройств в продажу.

Согласно рендерам от инсайдера @evleaks, Galaxy Z Fold 7 станет значительно тоньше текущей модели Z Fold 6. В дизайне заметны изменения – камера на основном экране вернётся к дырочному варианту вместо подэкранного решения, использовавшегося в предыдущей версии.

Продажи новинок начнутся уже в августе. Однако трёхсекционный складной смартфон, который Samsung анонсировала ранее, появится в продаже только в октябре. По слухам, он получит название Galaxy G Fold.

Официальные подробности о характеристиках и ценах станут известны 9 июля. Особый интерес представляет трёхсекционная модель – её доступность и функциональность пока остаются главными интригами предстоящей презентации.



