Samsung расширила линейку складных смартфонов, представив Galaxy Z Flip 7 FE — новую модель Fan Edition, вышедшую одновременно с флагманами Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Несмотря на новое имя, аппарат во многом повторяет прошлогодний Flip 6, предлагая знакомый дизайн с обновлённой начинкой и упором на доступность.

Знакомый дизайн — новая платформа

Galaxy Z Flip 7 FE получил тот же 6,7-дюймовый внутренний дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, что и у Flip 6. Наружный экран — 3,4-дюймовая Super AMOLED-панель — также остался без изменений. В отличие от стандартной версии Flip 7, в FE-модели нет увеличенного экрана от края до края: именно эта особенность стала основным внешним отличием между двумя устройствами в 2025 году.

Samsung ограничилась двумя цветами для Flip 7 FE: чёрным и белым. Ни пастельных оттенков, ни градиентных решений — ставка сделана на простоту и сдержанность.

Камеры: ставка на проверенное

Камеры Galaxy Z Flip 7 FE практически идентичны предшественнику и включают:





50 Мп основную камеру

12 Мп ультраширокоугольную

10 Мп фронтальную камеру

Режим FlexCam позволяет снимать фото и видео в полуразложенном состоянии, без необходимости держать смартфон в руках. Это удобно для влогов, съёмок в соцсетях и автопортретов. Система хорошо справляется с портретной съёмкой, обеспечивая мягкий фон и выраженный эффект боке.

ИИ-функции и защита данных

В Galaxy Z Flip 7 FE интегрированы фирменные ИИ-инструменты Galaxy AI, включая Generative Edit и Edit Suggestions — функции для редактирования снимков без повторной съёмки. Смартфон работает на базе One UI 8, основанной на Android 16, и унаследовал все новейшие средства защиты данных.





Главное улучшение — система KEEP (Knox Enhanced Encrypted Protection), создающая зашифрованные области хранения для отдельных приложений. Это значит, что каждое приложение видит только свои данные, исключая утечки. Также реализована поддержка Knox Matrix для защиты нескольких устройств Galaxy в единой экосистеме.

Среди новых возможностей — квантоустойчивая криптография в модуле Secure Wi-Fi, обеспечивающая повышенную конфиденциальность даже в общественных сетях. Все ИИ-функции, включая Live Translate и Call Assist, работают в рамках локального хранения, не передавая личные данные в облако.





Аппаратная платформа: теперь на Exynos

Вместо Snapdragon 8 Gen 3, как у Flip 6, новинка получила чип Exynos 2400 — тот же, что установлен в международной версии Galaxy S24. Хотя Snapdragon по-прежнему лидирует по производительности, для повседневного использования различия не ощущаются.

Flip 7 FE выпускается в двух конфигурациях:

8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти

Аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт даёт 50 % заряда за 30 минут. По тестам Galaxy Z Flip 6, автономность составляет до 16 часов веб-сёрфинга, 9 часов стриминга видео или 10 часов мобильного гейминга. Ожидается, что показатели останутся на том же уровне, хотя окончательные данные по Exynos 2400 ещё предстоит подтвердить в тестах.

Связь и интерфейсы без сюрпризов

Вариант FE поддерживает все стандартные технологии подключения: 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. Никаких дополнительных модулей или необычных решений — Samsung сосредоточилась на стабильной базе и сбалансированной функциональности.