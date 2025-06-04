После продолжительных слухов и ожиданий Samsung наконец представила первый официальный тизер устройства Galaxy Z Fold7 Ultra. Новинка дебютирует позже в этом году вместе с базовой моделью Z Fold7, а также раскладушками Z Flip7 и Z Flip7 FE. По информации инсайдеров, все новинки покажут на очном мероприятии в Нью-Йорке, которое пройдёт в начале июля.

На тизере Galaxy Z Fold7 Ultra акцент сделан на невероятно тонкий корпус. Насколько тонкий — пока неизвестно, но по словам Samsung, он будет тоньше нынешнего Z Fold6 (5,6 мм в разложенном состоянии) и даже тоньше специальной версии Z Fold Special Edition, которая составляет 4,9 мм. Кроме того, компания заявляет, что устройство получит «лучшую в классе» камеру — смелое заявление, учитывая высокую планку, установленную vivo X Fold3 Pro.

Появление модели Ultra стало логичным развитием серии. Изначально ожидалось, что она выйдет ещё с шестым поколением Fold, но тогда Samsung ограничилась выпуском Fold Special Edition (он же Samsung W25 в Китае) осенью прошлого года. То устройство получило увеличенные 8-дюймовый основной и 6.5-дюймовый внешний дисплеи, 200-мегапиксельную основную камеру, 16 ГБ оперативной памяти и рекордно тонкий корпус — всего 4,9 мм в раскрытом виде.

Z Fold7 Ultra, судя по всему, станет развитием именно этой концепции: премиальные материалы, улучшенные характеристики и максимальная компактность. Остаётся дождаться официальной презентации, чтобы узнать, оправдает ли новинка высокий уровень ожиданий и сможет ли она задать новый стандарт в сегменте складных флагманов.