Пока Samsung готовит к релизу флагманскую версию Z Fold7 Ultra, в разработке также находится и стандартная модель Z Fold7. Это подтверждают два новых бенчмарка Geekbench, в которых засветилось глобальное издание устройства с модельным номером SM-F966B.

Поскольку речь идёт о предсерийных образцах, результаты тестов отличаются. В первом случае Z Fold7 набрал 1,916 баллов в одноядерном тесте и 5,231 — в многоядерном. Во втором — уже 2,896 и 9,226 баллов соответственно. В обоих случаях подтверждается наличие восьмиядерного чипсета с производительным ядром, работающим на частоте 3.36 ГГц.

Z Fold7 будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen Elite for Galaxy и 12 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8, которая дебютирует именно на новых складных устройствах Samsung.

Кстати, это не первое появление Fold7 в Geekbench. В прошлом месяце в тесте уже засветилась версия с номером SM-F996N, которая, по всей видимости, предназначена для корейского рынка.

Согласно слухам, Samsung проведёт презентацию своих новых складных смартфонов в начале июля. Мероприятие пройдёт в Нью-Йорке и будет посвящено сразу нескольким устройствам, включая Z Fold7 и Z Flip7.