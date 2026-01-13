Южнокорейский производитель подтвердил использование инновационной OLED-панели без видимого залома в восьмом поколении Galaxy Z Fold. Складной iPhone от Apple получит похожую технологию, но с другими материалами для усиления конструкции.

На выставке CES 2026 Samsung Display продемонстрировала прототип складного OLED-дисплея без характерного залома в месте сгиба. Эта разработка найдет применение в Galaxy Z Fold 8, тогда как Apple выбрала иной подход к укреплению своей складной панели.

Различия в конструкции панелей Samsung и Apple

Издание ZDNet Korea сообщает о принципиальных отличиях в материалах, выбранных двумя компаниями для поддержки структуры гибких дисплеев. Samsung MX остановилась на металлической пластине в качестве усиливающего элемента, в то время как Apple отдала предпочтение стеклу. OLED-слой в обеих панелях идентичен, но различия в подложке определяют финальные характеристики экранов.

Традиционно производители используют пленку из полиэтилентерефталата для поддержки складных OLED-матриц. Samsung Display заменила этот материал металлической укрепляющей пластиной, обеспечивающей большую структурную стабильность. Решение Apple предусматривает применение стекла как опорного материала.

Технология устранения залома

Смартфонные OLED-панели состоят из нескольких слоев: полиимидной подложки, задней пластины, OLED-элемента, сенсора касаний и сверхтонкого стекла UTG. Между некоторыми слоями находится оптически прозрачный клей OCA, выполняющий роль буфера и связующего материала.





Samsung Display модифицировала слой OCA для уменьшения складок, образующихся при сгибании OLED-панели. Изменение снижает жесткость по сравнению с предыдущими поколениями гибких дисплеев и обеспечивает более эластичную амортизацию между OLED-слоем и UTG-покрытием во время складывания. Эта модификация играет ключевую роль в минимизации видимых заломов.

Характеристики и сроки запуска устройств

Galaxy Z Fold 8 и складной iPhone должны выйти во втором полугодии текущего года. Ходят слухи о разработке Samsung варианта Galaxy Z Fold 8 с более широким экраном, приближенным по размерам к дисплею складного iPhone.

Конкуренция между устройствами обещает быть напряженной. Apple может предложить свежие решения в дизайне интерфейса и оптимизации приложений, тогда как Samsung сохранит преимущество в камерах и скорости зарядки.

По предварительным данным, Galaxy Z Fold 8 оснастят основной камерой на 200 мегапикселей, сверхширокоугольным модулем на 50 мегапикселей и телеобъективом на 10 мегапикселей. Складной iPhone получит двойную тыловую камеру. Обе компании планируют использовать боковой сканер отпечатков пальцев.