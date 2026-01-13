samsung display galaxy z fold 8 crease less foldable oled panel ces 2026 1200x675.jpg
Южнокорейский производитель подтвердил использование инновационной OLED-панели без видимого залома в восьмом поколении Galaxy Z Fold. Складной iPhone от Apple получит похожую технологию, но с другими материалами для усиления конструкции.

На выставке CES 2026 Samsung Display продемонстрировала прототип складного OLED-дисплея без характерного залома в месте сгиба. Эта разработка найдет применение в Galaxy Z Fold 8, тогда как Apple выбрала иной подход к укреплению своей складной панели.

Содержание
1. Различия в конструкции панелей Samsung и Apple
2. Технология устранения залома
3. Характеристики и сроки запуска устройств

Различия в конструкции панелей Samsung и Apple

Издание ZDNet Korea сообщает о принципиальных отличиях в материалах, выбранных двумя компаниями для поддержки структуры гибких дисплеев. Samsung MX остановилась на металлической пластине в качестве усиливающего элемента, в то время как Apple отдала предпочтение стеклу. OLED-слой в обеих панелях идентичен, но различия в подложке определяют финальные характеристики экранов.

Традиционно производители используют пленку из полиэтилентерефталата для поддержки складных OLED-матриц. Samsung Display заменила этот материал металлической укрепляющей пластиной, обеспечивающей большую структурную стабильность. Решение Apple предусматривает применение стекла как опорного материала.

samsung display crease less foldable oled panel comparison ces 2026 1920x1080 1

Технология устранения залома

Смартфонные OLED-панели состоят из нескольких слоев: полиимидной подложки, задней пластины, OLED-элемента, сенсора касаний и сверхтонкого стекла UTG. Между некоторыми слоями находится оптически прозрачный клей OCA, выполняющий роль буфера и связующего материала.


Samsung Display модифицировала слой OCA для уменьшения складок, образующихся при сгибании OLED-панели. Изменение снижает жесткость по сравнению с предыдущими поколениями гибких дисплеев и обеспечивает более эластичную амортизацию между OLED-слоем и UTG-покрытием во время складывания. Эта модификация играет ключевую роль в минимизации видимых заломов.

Характеристики и сроки запуска устройств

Galaxy Z Fold 8 и складной iPhone должны выйти во втором полугодии текущего года. Ходят слухи о разработке Samsung варианта Galaxy Z Fold 8 с более широким экраном, приближенным по размерам к дисплею складного iPhone.

Конкуренция между устройствами обещает быть напряженной. Apple может предложить свежие решения в дизайне интерфейса и оптимизации приложений, тогда как Samsung сохранит преимущество в камерах и скорости зарядки.

По предварительным данным, Galaxy Z Fold 8 оснастят основной камерой на 200 мегапикселей, сверхширокоугольным модулем на 50 мегапикселей и телеобъективом на 10 мегапикселей. Складной iPhone получит двойную тыловую камеру. Обе компании планируют использовать боковой сканер отпечатков пальцев.

