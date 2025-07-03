Следующее мероприятие Samsung Galaxy Unpacked состоится 9 июля, и на нём наконец представят новые складные смартфоны бренда. Одной из главных новинок станет Galaxy Z Fold7, о котором в последние месяцы ходило множество слухов. Теперь у нас есть возможность впервые взглянуть на устройство благодаря реальным фотографиям, опубликованным в соцсети X.

На снимках Fold7 представлен в новом цвете — Blue Shadow (синяя тень). Модуль камер визуально напоминает тот, что был у Fold6, но теперь камеры окружены металлическими кольцами, а вспышка переместилась ниже.

Также можно рассмотреть тонкий профиль смартфона. По последним данным, его толщина в разложенном виде составит всего 4,2 мм, а в сложенном — 8,9 мм. Весит новинка 215 граммов, что на 24 грамма легче, чем Fold6.

Что касается характеристик, Galaxy Z Fold7 якобы получит основной дисплей на 8,2 дюйма и внешний экран на 6,5 дюйма с соотношением сторон 21:9. Смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite for Galaxy в сочетании с до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.





Ещё ожидается аккумулятор ёмкостью 4 400 мА·ч с поддержкой 25-ваттной зарядки. Устройство дебютирует с оболочкой One UI 8, основанной на Android 16.