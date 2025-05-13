Samsung готовит к запуску новые складные флагманы — Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Обе модели будут официально представлены в июле 2025 года на мероприятии Galaxy Unpacked, и судя по утечкам, нас ждёт не просто очередное обновление, а значительный рывок в дизайне и характеристиках.

Galaxy Z Fold 7: рекордно тонкие рамки и увеличенный экран

По данным инсайдера Ice Universe, Galaxy Z Fold 7 станет самым тонким складным смартфоном в мире — рамки внутреннего экрана будут всего 1 мм, что меньше, чем у Z Fold 6 (1.9 мм) и даже будущего Galaxy S25 Ultra (1.32 мм). В разложенном виде устройство будет крупнее предшественника: 158.4 × 143.1 мм. За счёт этого экран увеличится с 7.6 до 8.2 дюйма.

Внутри ожидается мощный чип Snapdragon 8 Elite, а основная камера получит сенсор на 200 МП — об этом сообщил источник @TheGalox_ на платформе X. Несмотря на флагманский уровень, ёмкость аккумулятора — 4400 мАч — выглядит довольно скромной по меркам 2025 года. Особенно на фоне китайских конкурентов, уже использующих кремний-углеродные батареи с повышенной плотностью.

Galaxy Z Flip 7: компактнее, но с большим экраном

Z Flip 7 также получил серьёзное обновление. Внешний дисплей увеличился до 4 дюймов (против 3.4 у Z Flip 6) благодаря более узким рамкам — всего 1.2 мм. Основной экран теперь 6.85 дюйма, а толщина устройства в сложенном виде сократилась до 6.9 мм. Это делает его не только более современным, но и заметно удобнее в повседневном использовании.

Обе новинки будут работать на One UI 8, построенной на Android 16, и получат защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Также сообщается о значительном снижении заметности складки на экране — ещё один шаг к более премиальному восприятию.

Цена и ожидания

Galaxy Z Fold 7, по слухам, будет стоить около 1899 долларов, а цену на Z Flip 7 пока не уточняют. На фоне конкуренции, включая серию Oppo Find N5, Samsung делает ставку на визуальные и тактильные улучшения, надеясь сохранить лидерство на рынке складных устройств.

Сможет ли такая комбинация дизайна и характеристик превзойти конкурентов — скоро узнаем. Galaxy Unpacked уже не за горами.