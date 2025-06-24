На прошлой неделе известный инсайдер Эван Бласс сообщил, что Samsung проведет Galaxy Unpacked, посвященное презентации новых складных устройств, 9 июля. Что ж, заявление Бласса подтвердилось, поскольку компания сама назвала эту дату проведения мероприятия.

Мероприятие пройдет в Бруклине, Нью-Йорк, и начнется в 18:00 по Мск. Прямая трансляция также будет вестись на официальном сайте и на YouTube.

Корейский бренд не раскрыл, сколько устройств он представит на выставке Unpacked, и просто заявил, что «устройства Galaxy следующего поколения переосмысливаются на основе нового интерфейса на базе искусственного интеллекта, поддерживаемого прорывным оборудованием, созданным для раскрытия их полного потенциала».

В видео-тизере, которым поделилась Samsung, говорится, что ближе к концу «Ultra раскладывается», что может навести на мысль о том, что компания представит складной Ultra на выставке Unpacked. Однако, если верить другим слухам, это маловероятно.





Хотя Samsung прямо объявил названия продуктов, которые он представит на мероприятии Unpacked 9 июля, ходят слухи, что бренд представит Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE и серию Galaxy Watch8.