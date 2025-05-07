Компания Samsung объявила, что серия смартфонов Galaxy S25 будет удостоена награды Recycling Design Award от Ассоциации переработанных материалов (ReMA). Эта ежегодная премия присуждается продуктам с наивысшими показателями устойчивости и экологичности. Новый флагман южнокорейской компании использует множество компонентов из переработанных материалов.

ReMA оценила усилия Samsung в области устойчивого развития

Начиная с 2006 года, ReMA, ведущая организация по переработке отходов в Северной Америке, присуждает награду за самый экологичный продукт года. В 2025 году победителем стала серия Galaxy S25. В рамках оценки рассматриваются такие параметры, как доля переработанных материалов, минимизация экологического следа при производстве, простота последующей переработки и экономическая целесообразность вторичного использования.

Церемония награждения состоится 14 мая в Сан-Диего, США, в рамках ежегодной ReMA Convention.

Восьмикратная переработка и «зеленые» инициативы Samsung

Смартфоны Galaxy S25 включают восемь переработанных материалов, включая алюминий, железо и редкоземельные элементы. Для боковой рамки используется переработанный Armor Aluminum, а упаковка полностью выполнена из вторичной бумаги. Кроме того, Samsung внедрила программу самостоятельного ремонта, чтобы уменьшить количество электронных отходов и поддержать пользователей, желающих чинить устройства самостоятельно.

Компания также активно развивает Circular Battery Supply Chain — систему по переработке аккумуляторов, извлекая и повторно используя ценные материалы из отслуживших батарей Galaxy.

Курс на устойчивое будущее до 2030 года

Samsung планирует перейти на 100% возобновляемую энергию на всех заводах по производству мобильных устройств и бытовой техники. К 2030 году производитель также намерен использовать как минимум один переработанный материал в каждом компоненте своих смартфонов.