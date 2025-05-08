Samsung Galaxy S25 Edge официально анонсирован и выйдет на рынок 13 мая 2025 года. Устройство будет оснащено 200-мегапиксельной основной камерой с датчиком ISOCELL HP2, что обещает улучшенные возможности в области мобильной фотографии.

На мероприятии Galaxy Unpacked, прошедшем в начале года, был представлен этот смартфон, который станет самым тонким и легким устройством от Samsung за последние годы. Его толщина составит всего 5,84 мм, а вес — около 162 граммов. Корпус выполнен из титанового сплава с керамической задней панелью, а рамки вокруг экрана имеют ширину всего 1,32 мм. Центральная селфи-камера будет размещена в небольшом отверстии.

Galaxy S25 Edge будет работать на One UI 7 на базе Android 15 и предложит пользователям функции Samsung Galaxy AI, такие как Audio Eraser и Auto Trim. Смартфон будет доступен в трех цветах: Titanium Jet Black, Titanium Silver и Titanium Icy Blue. Цены в Европе начнутся от 1249 евро за модель с 256 ГБ памяти. В США уже открыта предварительная запись с бонусом в размере 50 долларов от Samsung.

Дисплей Galaxy S25 Edge обещает яркость до 2600 нит и защиту Gorilla Glass Victus 2. Внутри устройства будет установлен процессор Snapdragon 8 Elite для Galaxy, который работает на 3-нм техпроцессе и может достигать скорости до 4,47 ГГц. Также предусмотрена широкая испарительная камера для управления температурой.

Варианты хранения данных будут достигать до 512 ГБ, но модель на 1 ТБ не планируется. Беспроводная зарядка может отсутствовать, а емкость аккумулятора меньше по сравнению с другими моделями S25, что может повлиять на время работы устройства. Однако S25 Edge будет поддерживать семь лет обновлений программного обеспечения и стандартные возможности подключения: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и USB-C 3.2 с защитой по стандарту IP.

Ожидается, что продажи начнутся в США уже 30 мая с ограниченным тиражом в 40 тысяч единиц.