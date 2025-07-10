На вчерашней презентации Unpacked Samsung представила новые складные смартфоны, но не упомянула одну из самых ожидаемых разработок — устройство с тройным складыванием экрана. Однако глава мобильного подразделения Samsung всё же пролил свет на планы компании.

В интервью журналистам на мероприятии он подтвердил, что Samsung активно работает над трифолдом и нацелена выпустить его до конца 2025 года. По словам Т.М. Ро, компания сейчас сосредоточена на доработке продукта и улучшении удобства его использования. Название для устройства пока не выбрано, но финальное решение ожидается ближе к завершению разработки.

Недавно региональный представитель Samsung сообщил, что устройство уже готово к массовому производству, однако компания по-прежнему оценивает спрос на новый форм-фактор.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что запуск трифолда состоится в четвёртом квартале 2025 года и будет ограничен двумя рынками — Китаем и Южной Кореей. Устройство, по слухам, получит 10-дюймовый складывающийся OLED-экран, чип Snapdragon 8 Elite и ценник выше $2,900.



