Redmi готовится представить два новых устройства в Китае — флагманский смартфон K80 Ultra и компактный игровой планшет K Pad. После серии тизеров компания наконец раскрыла внешний вид новинок, опубликовав официальный постер.

Redmi K80 Ultra и K Pad получат строгий, лаконичный дизайн

На изображении оба устройства показаны в зелёной расцветке с матовым покрытием. Redmi K80 Ultra отличается круглым модулем камеры, как у моделей K80 и K80 Pro, представленных в ноябре 2024 года. При детальном рассмотрении видно, что смартфон оснащён двойной камерой с разрешением 50 МП и поддержкой оптической стабилизации (OIS).

Планшет Redmi K Pad получил минималистичный внешний вид с одинарной камерой и LED-вспышкой на задней панели. Он ориентирован на конкуренцию с iPad Mini 7, Red Magic Gaming Tablet 3 Pro и Lenovo Legion Y700 (4-го поколения).

Dimensity 9400 Plus и Android 15 под капотом обеих новинок

Оба устройства недавно прошли тестирование на платформе Geekbench, где были замечены с чипсетом MediaTek Dimensity 9400 Plus и 16 ГБ оперативной памяти. Операционной системой выступает Android 15.

Флагман K80 Ultra и игровой K Pad: подробности о характеристиках

Согласно утечкам, Redmi K80 Ultra получит 6,83-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением 1.5K, аккумулятор на 7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, металлическую рамку и защиту корпуса по стандарту IP68.

Планшет Redmi K Pad будет оснащён 8,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3K и частотой обновления 165 Гц. Также он поддерживает зарядку мощностью 67 Вт.

Дата анонса пока не раскрыта

Несмотря на активные промо-материалы, Redmi пока не объявила точную дату презентации. Однако с учётом темпа раскрытия информации, полноценный анонс ожидается уже в ближайшие недели.