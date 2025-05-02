Компания Redmi расширила палитру флагманского Note 14 Pro+, добавив к уже доступным трём цветам четвёртый — Sand Gold. Название говорит само за себя: это золотой оттенок, но с «песчаным» матовым финишем, в отличие от более ярких и блестящих вариантов.

Новая расцветка уже появилась в онлайн-магазинах Xiaomi в Великобритании и Германии, а значит, релиз охватывает всю Европу. В остальном перед нами всё тот же Note 14 Pro+, без каких-либо аппаратных изменений.

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1220×2712 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Внутри — процессор Snapdragon 7s Gen 3, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 либо 512 ГБ встроенного хранилища.

На задней панели располагается тройная камера: основной модуль на 200 МП с оптической стабилизацией, 8 МП ультраширик и 2 МП макрокамера. Фронтальная камера — 20 МП. За автономность отвечает аккумулятор на 5110 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Redmi не делает революцию, а аккуратно освежает линейку, предлагая фанатам новый стильный вариант одного из самых привлекательных смартфонов в среднем сегменте.