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В преддверии официальной презентации, в китайских социальных сетях появились высококачественные неофициальные изображения грядущего флагмана Redmi K80 Ultra. Обилие фотографий и детализированных технических характеристик, сопровождающих снимки, наводят на мысль, что некоторые китайские издания смогли получить доступ к устройству до его поступления в продажу.

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На представленных изображениях Redmi K80 Ultra демонстрируется в сером исполнении корпуса с плоской металлической окантовкой. В верхней левой части задней панели находится круговой блок основной камеры, включающий в себя два сенсора и светодиодную вспышку. Фронтальная панель оснащена плоским дисплеем с минимальными рамками и круглым отверстием под фронтальную камеру.

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Кнопка питания и регулятор громкости традиционно размещены на правой боковой стороне устройства. В нижней части находятся слот для SIM-карты, отверстие микрофона, порт USB и решетка динамика, а в верхней – еще один микрофон.

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Согласно информации, опубликованной порталом Mydrivers, устройство оснащено 6,8-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, процессором Dimensity 9400+, батареей емкостью 7410 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и защитой по стандарту IP68. Информация о стоимости Redmi K80 Ultra в источнике отсутствует.


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