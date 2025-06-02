Платформа AnTuTu опубликовала майский рейтинг производительности Android-смартфонов, основанный на среднем балле по результатам тестов в Китае. В расчет брались только устройства с не менее чем 1 000 валидных тестов за период с 1 по 31 мая 2025 года.

Три первых строчки заняли модели на базе чипа Snapdragon 8 Elite, продемонстрировавшего беспрецедентную производительность.

Топ-10 производительных Android-флагманов по версии AnTuTu (май 2025):

Red Magic 10S Pro+ — Snapdragon 8 Elite — 24ГБ + 1ТБ — 2 951 251 Vivo X200 Ultra — Snapdragon 8 Elite — 16ГБ + 1ТБ — 2 907 396 iQOO Neo 10 Pro+ — Snapdragon 8 Elite — 16ГБ + 1ТБ — 2 891 558 OnePlus Ace 5 Pro — Dimensity 9400+ — 16ГБ + 1ТБ — 2 886 176 Vivo X200s — Dimensity 9400+ — 16ГБ + 1ТБ — 2 872 437 OPPO Find X8 Ultra (с спутниковой связью) — Snapdragon 8 Elite — 16ГБ + 1ТБ — 2 851 022 iQOO 13 — Snapdragon 8 Elite — 16ГБ + 1ТБ — 2 848 388 Honor GT Pro — Snapdragon 8 Leading Edition — 12ГБ + 256ГБ — 2 845 563 OPPO Find X8s+ — Dimensity 9400+ — 16ГБ + 1ТБ — 2 817 245 OnePlus Ace 5 Pro — Snapdragon 8 Elite — 16ГБ + 1ТБ — 2 748 418

Red Magic 10S Pro+ уверенно занял первое место с результатом почти в 3 миллиона баллов. Смартфон получил разогнанную версию Snapdragon 8 Elite: основное ядро работает на частоте 4.47 ГГц, а графический процессор — на 1.2 ГГц. Архитектура чипа осталась прежней, но производитель применил агрессивную оптимизацию для максимальной производительности.

На втором месте расположился Vivo X200 Ultra с результатом 2 907 396. Устройство известно своей продвинутой камерой с фокусными расстояниями 14 мм, 35 мм и 85 мм, а также цифровыми режимами ISZ на 28 мм и 70 мм. Несмотря на упор на фото, смартфон продемонстрировал отличные игровые и системные показатели.

iQOO Neo 10 Pro+ занял третью строчку с результатом 2 891 558. Модель следует философии предыдущего Neo 9 Pro+, предлагая сбалансированное сочетание производительности, дизайна и качества камер.

Интерес вызывает и Honor GT Pro, работающий на Snapdragon 8 Leading Edition. Его результаты оказались немного ниже из-за тестирования в основном модели с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, что снизило средний балл.

Стоит отметить и Xiaomi XRING O1 — первый чип компании, выполненный по 3-нм техпроцессу, дебютировал в составе Xiaomi 15S Pro. Однако смартфон не попал в рейтинг мая из-за недостаточного количества тестов. Ожидается, что он появится в июньской подборке.