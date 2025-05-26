Компания Red Magic официально представила в Китае два новых геймерских смартфона — Red Magic 10S Pro и Red Magic 10S Pro+. Новинки впечатляют не только мощной начинкой, но и специализированными функциями для мобильных игр, включая активное охлаждение, встроенный ПК-эмулятор и многое другое.

Фирменное охлаждение и мощный дисплей

Смартфоны сохраняют фирменный дизайн с плоскими гранями и задней панелью, а также систему активного охлаждения «Hot Wheels» — встроенный физический вентилятор в сочетании с крупной паровой камерой. Для управления в играх предусмотрены игровые клавиши с частотой отклика 520 Гц, имитирующие триггеры геймпада.

Оба устройства оснащены 6,85-дюймовым OLED-дисплеем BOE Q9+ с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 2000 нит. Частота отклика на касания достигает 960 Гц. Селфи-камера расположена под экраном, обеспечивая полное погружение в контент.

Максимальная производительность и внушительные аккумуляторы

Red Magic 10S Pro и Pro+ работают на разогнанном чипсете Snapdragon 8 Elite Leading Edition в паре с оперативной памятью LPDDR5T и хранилищем UFS 4.1. Оба смартфона работают на Android 15 с оболочкой Redmagic AI OS 10.0.

Камера состоит из трёх сенсоров: основной и сверхширокоугольный по 50 МП, а также макромодуль на 2 МП. Фронтальная камера — 16 МП.

Red Magic 10S Pro+ получил батарею ёмкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт, в то время как у стандартной версии аккумулятор на 7050 мАч и зарядка мощностью 80 Вт. Также в арсенале устройств — 3,5-мм разъём для наушников, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 7, сканер отпечатков в экране, инфракрасный порт и поддержка двух SIM-карт.

Особенность линейки — встроенный эмулятор ПК, позволяющий запускать совместимые игры из Steam прямо на смартфоне.

Варианты оформления и цены

Red Magic 10S Pro доступен в версиях Dark Knight и Day Warrior, а также в варианте Deuterium Front Transparent Silver Wing. Red Magic 10S Pro+ представлен в расцветках Dark Quantum, Dark Knight и Silver Wing. Вот все варианты конфигураций и цен:

Red Magic 10S Pro:

12GB + 256GB – 4999 юаней

16GB + 512GB – 5499 юаней

Deuterium Front Transparent Edition:

12GB + 256GB – 5299 юаней

16GB + 512GB – 5799 юаней

Red Magic 10S Pro+:

16GB + 512GB (Dark Quantum) – 5999 юаней

16GB + 256GB (Dark Knight / Silver Wing) – 6299 юаней

24GB + 1TB (Dark Knight / Silver Wing) – 7499 юаней

Также представлена лимитированная версия Red Magic 10S Pro Mingchao Limited Edition с 16GB + 512GB за 5999 юаней. Продажи в Китае уже начались, а спецверсия поступит в продажу в июне.