Компания Realme официально объявила дату выхода своей P-серии на международный рынок. Уже 24 июня состоится глобальный релиз моделей Realme P3 и P3 Ultra, которые станут первыми устройствами этой линейки за пределами Индии и Малайзии.

В рамках глобального расширения Realme планирует запустить P-серию сразу на нескольких рынках, включая Европу, страны Латинской Америки и Юго-Восточную Азию. Это станет важным шагом в укреплении позиций бренда за пределами Азии, где Realme традиционно демонстрирует сильные продажи.

Realme P3 был официально представлен ещё в марте как переименованная версия модели Realme Neo7x. Смартфон оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также процессором Snapdragon 6 Gen 4. За автономность отвечает аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Модель ориентирована на пользователей, которым важны сбалансированные характеристики и продолжительная работа без подзарядки.

Модель P3 Ultra позиционируется как более продвинутый вариант. Она получила увеличенный 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с теми же параметрами FHD+ и 120 Гц, но уже работает на базе чипа Dimensity 8350 от MediaTek. При этом батарея осталась такой же по ёмкости — 6000 мАч, но с более мощной зарядкой на 80 Вт. Смартфон рассчитан на пользователей, которым важно сочетание производительности и высокой энергоэффективности. Более подробное знакомство с устройством доступно в нашем обзоре Realme P3 Ultra.

С предстоящим релизом Realme надеется привлечь внимание к своей новой линейке за пределами родных рынков. На фоне растущего спроса на мощные, но доступные смартфоны с большими аккумуляторами, у P3 и P3 Ultra есть шансы занять свою нишу в международной конкуренции. Остаётся дождаться 24 июня, чтобы узнать цены и старт продаж в конкретных странах.