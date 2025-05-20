Realme готовит к выпуску доступный смартфон C71 — преемника модели C61, представленной прошлым летом. Устройство уже появилось в базе данных Geekbench под номером модели RMX5303.

Смартфон будет оснащён чипсетом Unisoc T7250, ранее известным как Unisoc T615. Это 4G-процессор, так что поддержки 5G от C71 ожидать не стоит — как и у C61. Объём оперативной памяти составит 6 ГБ, что соответствует возможностям предшественника. Работать новинка будет под управлением Android 15 с фирменной оболочкой Realme UI.

Realme C71 уже прошёл сертификацию в Малайзии в базе SIRIM, что подтверждает его модельный номер. Ранее также стало известно, что смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт — это может стать одним из главных улучшений по сравнению с C61.

Остальные характеристики пока неизвестны. Судя по имеющимся данным, Realme C71 станет незначительным обновлением предыдущей модели и будет нацелен на тот же ценовой сегмент. Мы сообщим больше, когда появится новая информация.