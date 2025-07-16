Компания Realme готовится к запуску смартфонов Realme 15 5G и Realme 15 Pro 5G в Индии. Официальная премьера состоится 24 июля 2025 года, а на сайте Realme India уже появились страницы с ключевыми характеристиками устройств. В этой статье — всё о стандартной версии Realme 15 5G.

Смартфон получит изогнутый дисплей с частотой обновления 144 Гц, яркостью до 6500 нит и откликом сенсора 2500 Гц. Заявлена защита Gorilla Glass, а соотношение экрана к корпусу составит 94%.

Realme 15 5G будет соответствовать классу защиты IP69, что означает максимальную устойчивость к пыли и воде. Несмотря на большой аккумулятор, толщина корпуса составит всего 7,66 мм. Устройство будет доступно в трёх цветах: Silk Pink, Velvet Green и Flowing Silver.

Смартфон будет работать на базе чипа MediaTek Dimensity 7300 Plus. Насколько он отличается от стандартного D7300, пока неизвестно. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.





Основная камера получит два 50-мегапиксельных сенсора и светодиодную вспышку Plus Light с RGB-подсветкой. Среди функций камеры — ИИ-возможности: AI Edit Genie, AI Party Mode и AI Magic Glow 2.0, которые также появятся в версии Pro.