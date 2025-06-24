В преддверии презентации, запланированной на 26 июня, компания Xiaomi раскрыла информацию о своей новой разработке. Это вертикальный складной смартфон Mix Flip 2, дизайн, доступные цвета и некоторые технические характеристики которого были официально представлены.

Согласно опубликованным изображениям, Mix Flip 2 будет доступен в четырех вариантах цветового оформления: черном, золотом, фиолетовом и зеленом. Аппарат получит матовую металлическую раму и усовершенствованный механизм складывания. Производитель утверждает, что толщина устройства в разложенном состоянии составит 7,57 мм, а вес — 199 граммов (для сравнения, у Mix Flip эти параметры составляют 7,8 мм и 206 г соответственно).

Среди прочих спецификаций складного телефона значатся процессор Snapdragon 8 Elite, внешний дисплей диагональю 4,01 дюйма, аккумулятор емкостью 5165 мАч и двойная камера с оптикой Leica (основной и сверхширокоугольный модули).

Информация о стоимости устройства пока не разглашается.



