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Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi планирует оснастить свои будущие флагманские смартфоны принципиально новыми OLED-экранами с технологией Real RGB. Массовое производство таких панелей начнётся уже в сентябре, а первые устройства с ними — вероятно, Xiaomi 16 и Redmi K90 — могут появиться до конца года.

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Ключевые преимущества новых дисплеев:

  • Полноценная RGB-матрица вместо распространённой схемы PenTile
  • Разрешение 2K с повышенной плотностью пикселей
  • Улучшенная чёткость текста и детализация изображений
  • Сниженный риск выгорания экрана
  • Сохранение преимуществ OLED: глубокий чёрный цвет и высокая контрастность

Технологический прорыв стал возможен благодаря усовершенствованию синих субпикселей, которые традиционно являются слабым местом OLED-панелей. Поставщиком, вероятно, выступит TCL CSOT — компания уже сотрудничала с Xiaomi над экранами для Redmi K80.

Ожидаемые характеристики устройств:

  • Xiaomi 16: флагманская линейка с акцентом на качество изображения
  • Redmi K90: 6.59-дюймовый плоский дисплей с ультратонкими рамками
  • Улучшенная энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями

Переход на Real RGB-матрицы может стать важным шагом в эволюции смартфонных дисплеев, сочетая преимущества ЖК-чёткости с достоинствами OLED-технологии. Официальный анонс новых устройств ожидается в IV квартале 2024 года.

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