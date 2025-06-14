Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi планирует оснастить свои будущие флагманские смартфоны принципиально новыми OLED-экранами с технологией Real RGB. Массовое производство таких панелей начнётся уже в сентябре, а первые устройства с ними — вероятно, Xiaomi 16 и Redmi K90 — могут появиться до конца года.

Ключевые преимущества новых дисплеев:

Полноценная RGB-матрица вместо распространённой схемы PenTile

Разрешение 2K с повышенной плотностью пикселей

Улучшенная чёткость текста и детализация изображений

Сниженный риск выгорания экрана

Сохранение преимуществ OLED: глубокий чёрный цвет и высокая контрастность

Технологический прорыв стал возможен благодаря усовершенствованию синих субпикселей, которые традиционно являются слабым местом OLED-панелей. Поставщиком, вероятно, выступит TCL CSOT — компания уже сотрудничала с Xiaomi над экранами для Redmi K80.

Ожидаемые характеристики устройств:

Xiaomi 16 : флагманская линейка с акцентом на качество изображения

: флагманская линейка с акцентом на качество изображения Redmi K90 : 6.59-дюймовый плоский дисплей с ультратонкими рамками

: 6.59-дюймовый плоский дисплей с ультратонкими рамками Улучшенная энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями

Переход на Real RGB-матрицы может стать важным шагом в эволюции смартфонных дисплеев, сочетая преимущества ЖК-чёткости с достоинствами OLED-технологии. Официальный анонс новых устройств ожидается в IV квартале 2024 года.