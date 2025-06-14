Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi планирует оснастить свои будущие флагманские смартфоны принципиально новыми OLED-экранами с технологией Real RGB. Массовое производство таких панелей начнётся уже в сентябре, а первые устройства с ними — вероятно, Xiaomi 16 и Redmi K90 — могут появиться до конца года.
Ключевые преимущества новых дисплеев:
- Полноценная RGB-матрица вместо распространённой схемы PenTile
- Разрешение 2K с повышенной плотностью пикселей
- Улучшенная чёткость текста и детализация изображений
- Сниженный риск выгорания экрана
- Сохранение преимуществ OLED: глубокий чёрный цвет и высокая контрастность
Технологический прорыв стал возможен благодаря усовершенствованию синих субпикселей, которые традиционно являются слабым местом OLED-панелей. Поставщиком, вероятно, выступит TCL CSOT — компания уже сотрудничала с Xiaomi над экранами для Redmi K80.
Ожидаемые характеристики устройств:
- Xiaomi 16: флагманская линейка с акцентом на качество изображения
- Redmi K90: 6.59-дюймовый плоский дисплей с ультратонкими рамками
- Улучшенная энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями
Переход на Real RGB-матрицы может стать важным шагом в эволюции смартфонных дисплеев, сочетая преимущества ЖК-чёткости с достоинствами OLED-технологии. Официальный анонс новых устройств ожидается в IV квартале 2024 года.