После утечки «живого» фото Poco F7 на прошлой неделе в сети появились качественные рендеры, раскрывающие полный облик устройства. Судя по изображениям, дизайн совпадает с ранними утечками, но новая версия представлена в стандартной чёрной расцветке — без полупрозрачной вставки и двухцветной отделки, что может указывать на наличие специальной версии смартфона.

Акценты в дизайне и особенности камеры

Камера Poco F7 размещена в вертикальном овальном модуле, внутри которого установлены два объектива. Главной визуальной особенностью стали две диагональные зелёные линии, пересекающие блок камер. Ранее утечка показывала вариант корпуса с полупрозрачным окном и логотипом Snapdragon, что, вероятно, относится к лимитированной версии.

Характеристики Poco F7: дисплей, чип и камеры

По текущим данным, Poco F7 получит 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1280 × 2272 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора, предположительно, выступит новый Snapdragon 8s Gen 4. Варианты памяти включают 12 или 16 ГБ ОЗУ и от 512 ГБ до 1 ТБ постоянной памяти.

Основная камера будет оснащена 50-Мп сенсором с оптической стабилизацией (OIS), дополнительный модуль — 8-Мп ультраширокоугольный. Фронтальная камера рассчитана на 20 Мп.

Две версии аккумулятора в зависимости от региона

Согласно утечке, стандартная модель получит аккумулятор ёмкостью 6550 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт. В индийской версии устройства предусмотрена ещё более ёмкая батарея — 7550 мА·ч при той же мощности зарядки.

Дата релиза и регионы продаж пока официально не объявлены, однако серия недавних утечек намекает на скорый анонс.