Ожидаемый смартфон POCO F7 уже не первый раз появляется в утечках — сначала были рендеры, затем технические спецификации. А теперь, похоже, стало известно и о дате официального релиза. Судя по последней информации, презентация может состояться совсем скоро.

Глобальный запуск назначен на конец июня

Известный инсайдер Абхишек Ядав сообщил, что POCO F7 дебютирует в Индонезии 25 июня 2025 года. В своём твите он приложил скриншот с маркетплейса Shopee, подтверждающий дату. При этом есть вероятность, что запуск в Индии состоится в тот же день. Если информация верна, официальный анонс состоится уже на следующей неделе.

Флагманские характеристики по доступной цене

Смартфон будет построен на новейшем чипсете Snapdragon 8s Gen 4 от Qualcomm. Экран — один из главных козырей устройства: 6.83-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, ШИМ-затемнением 3840 Гц, откликом на касание 480 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Такой дисплей гарантирует комфорт даже при длительном использовании и ярком солнечном свете.

Камеры, батарея и другие фишки

Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882, дополненным 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Фронтальная камера получит разрешение 20 Мп — оптимально для селфи и видеосвязи.

Батарея тоже внушает доверие: глобальная версия получит аккумулятор ёмкостью 6 500 мАч, а индийская — целых 7 550 мАч. Оба варианта поддерживают 90-ваттную быструю зарядку через провод. Согласно рендерам, смартфон будет доступен в белом и чёрном цветах.

ПО и защита от внешней среды

POCO F7 будет работать под управлением HyperOS 2.0 на базе Android 15. Среди прочих особенностей — защита от пыли и влаги по стандарту IP68, Wi-Fi 7, а также встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцев.

Если POCO сохранит агрессивное ценообразование, как и в предыдущих поколениях, F7 имеет все шансы стать одним из самых сбалансированных флагманов 2025 года в соотношении цена/качество.