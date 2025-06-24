Сегодня (24.06.2025 г.) ожидается официальная презентация POCO F7, однако сведения о параметрах и вероятной стоимости глобальной версии устройства уже просочились в интернет. Известный инсайдер, Абхишек Ядав, обнародовал рекламные материалы, раскрывающие все особенности грядущего смартфона.

Аппарат получит 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 3200 нит, а благодаря узким рамкам площадь экрана составляет 94,23% от передней панели. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8s Gen 4.

Глобальная версия будет оснащена аккумулятором на 6500 мАч, что меньше, чем 7550 мАч в индийской версии. Быстрая зарядка мощностью 90 Вт позволит зарядить аккумулятор до 80% за полчаса. Также реализована обратная зарядка мощностью до 22,5 Вт. Основная камера получит 50-мегапиксельный датчик Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Корпус смартфона соответствует стандарту защиты от пыли и влаги IP68.

Согласно последним данным, стоимость глобальной версии POCO F7 составит 339 долларов (26 540 руб.) за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, а также 399 долларов (31 240 руб.) за вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной.



