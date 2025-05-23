Следом за недавним выпуском 4G-версии смартфона A5x, Oppo официально представила и вариант с поддержкой 5G. Новинка получила свежий дизайн, современную начинку и акцент на автономность и удобство использования в любых условиях.

Производительность и дисплей

В основе Oppo A5x 5G лежит чипсет MediaTek Dimensity 6300, в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

Экран получил частоту обновления 120 Гц и яркость до 1000 нит. Хотя точные диагональ и разрешение не уточняются, Oppo делает акцент на удобстве: поддерживаются технологии Splash Touch и Glove Touch — с ними можно управлять устройством мокрыми или жирными пальцами, а также в перчатках.

Камеры и батарея

Основная камера Oppo A5x 5G оснащена сенсором на 32 МП. Фронтальная камера — 5 МП. Смартфон получил батарею ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, что делает его отличным вариантом для тех, кто ценит долгую автономную работу.

Защита и доступность

Корпус устройства защищён по стандарту IP65 и сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H, что говорит о стойкости к влаге, пыли и механическим нагрузкам.

Oppo A5x 5G поступит в продажу в Индии 25 мая в цветах Midnight Blue и Laser White. Цена составит 13 999 индийских рупий (примерно $165 / €145).