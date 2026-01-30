Первые подробности о линейке Oppo Reno 16 появились в сети спустя несколько месяцев после запуска серии Reno 15 в Китае в ноябре прошлого года, что соответствует обычному полугодовому циклу обновления этой линейки.

Смартфоны войдут в стадию тестирования в Китае с процессором MediaTek Dimensity 8500

Основная камера получит разрешение 200 Мп, перископная телефото — 50 Мп

Ожидаемый запуск намечен на май 2026 года

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что серия Oppo Reno 16 вошла в фазу тестирования в Китае. Обычно это означает, что внутренние решения по аппаратной части в основном зафиксированы, даже если до публичной презентации финального продукта остаются недели. При соблюдении привычного графика Oppo новая линейка может выйти примерно в мае.

Ожидаемые характеристики

Линейка Reno 16 продолжит использовать плоские дисплеи в нескольких размерах. Серия Reno 15 включает компактную модель с 6,32-дюймовым экраном и версию с 6,78-дюймовым дисплеем, и Oppo, вероятно, сохранит те же размеры экранов для Reno 16.

Основная камера серии Reno 16 составит 200 Мп для всех моделей линейки, дополненная перископным телеобъективом на 50 Мп. По количеству мегапикселей это не апгрейд, поскольку Reno 15 и Reno 15 Pro имеют аналогичную конфигурацию. Однако Oppo может установить более новый сенор камеры.

Процессором новинок станет чипсет MediaTek серии Dimensity 8500. В дизайне утечка указывает на металлическую рамку и технологию LIPO с одинаковыми рамками экрана со всех сторон. Oppo нацелена на ультратонкий и лёгкий корпус, чтобы сохранить для серии Reno фокус на комфорте и повседневной практичности, а не на чистой аппаратной мощности.





Сроки и официальная информация

Ничего из перечисленного пока не подтверждено официально, и Oppo не комментировала утечку. Тем не менее с учётом того, что тестирование уже идёт, а запуск намечен на середину года, серия Reno 16 может не оставаться тайной слишком долго.

Oppo традиционно обновляет линейку Reno примерно каждые шесть месяцев, поэтому появление информации о следующем поколении через несколько месяцев после релиза предшественников выглядит ожидаемым.