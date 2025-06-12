Oppo готовится к запуску нового смартфона серии K — модели Oppo K13x, которая скоро появится на индийском рынке. Новая информация раскрывает особенности прочной конструкции устройства и технологий внутренней защиты.

Дизайн Oppo K13x вдохновлён природной структурой морских губок. Внутри корпуса находится система амортизации, выполненная из эластичных материалов, рассеивающих удары. Такая пористая структура эффективно распределяет силу при падениях и защищает внутренние компоненты от повреждений. Основу корпуса составляет алюминиевый сплав AM04, применяемый в авиастроении. Он обеспечивает повышенную прочность по сравнению с предыдущими поколениями. Пластиковая средняя рамка снижает общий вес устройства и улучшает эргономику.

Oppo K13x получил сертификат ударостойкости MIL-STD 810-H, подтверждающий его устойчивость к ударам и вибрациям. Кроме того, смартфон имеет военную сертификацию SGS и награду SGS Gold Drop-Resistance, подтверждающие его надёжность при падениях, смоделированных в лабораторных условиях. Oppo опубликовала видео, демонстрирующее реальные тесты прочности нового устройства.

Экран защищён стеклом Crystal Shield, устойчивость которого к ударам на 160% выше, чем у стандартных решений. В комплект входит противоударный чехол, обеспечивающий дополнительную защиту сразу после распаковки.

Устройство соответствует стандарту IP65, что делает его устойчивым к пыли и струям воды под низким давлением. Герметичные уплотнители защищают порты, а функции Splash Touch и Glove Touch позволяют пользоваться смартфоном даже в дождь или в перчатках.

Смартфон будет доступен в двух цветах: Midnight Violet и Sunset Peach. Устройство прошло тесты на падение на гранит с разных углов, доказав свою устойчивость к типичным повседневным повреждениям.

По последним утечкам, Oppo K13x может поступить в продажу уже к концу июня по стартовой цене 12 999 рупий.