На данный момент Oppo выпустила в Индии смартфоны A5 Pro 5G и A5x 5G. Сегодня бренд незаметно добавил в линейку ещё одну модель — Oppo A5 5G. Цена устройства составляет 15 499 рупий и оно занимает промежуточное положение между моделями A5x и A5 Pro.

Технические характеристики и особенности Oppo A5 5G

Oppo A5 5G обладает защитой от пыли и воды по стандарту IP65, а также ударопрочностью военного класса (MIL-STD-810H) и подтвержденным сертификатом SGS о долговечности. Устройство оснащено усиленными разъемами, водонепроницаемым уплотнением и стеклом с двойной закалкой, которое на 160% прочнее стандартного. Корпус из прочного сплава выдерживает падения, царапины и воздействие агрессивных сред. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 7i. Размеры смартфона — 165,7 х 76,2 х 7,9 мм, вес — 194 грамма.

Oppo A5 5G оснащён 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1604 × 720 пикселей, частотой обновления 120 Гц, плотностью пикселей 264 на дюйм и максимальной яркостью до 1000 нит в режиме HBM. Устройство работает под управлением ColorOS 15 на базе Android 15. Для безопасности предусмотрен боковой датчик отпечатков пальцев.

В качестве процессора используется чипсет MediaTek Dimensity 6300. Варианты памяти — от 6 до 8 ГБ LPDDR4X и встроенная память UFS 2.2 объёмом 128 ГБ с возможностью расширения с помощью microSD-карты. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.





Камеры включают двойную заднюю систему: основной сенсор на 50 МП и монохромный объектив на 2 МП. Для селфи предназначена фронтальная камера на 8 МП. Среди других ключевых функций — поддержка сетей 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 и порт USB-C.

Цена и доступность Oppo A5 5G в Индии

Oppo A5 5G предлагается в двух конфигурациях: версия с объёмом памяти 6 ГБ + 128 ГБ стоит около $180, а версия с 8 ГБ +128 ГБ — около $200т Смартфон доступен в двух цветовых вариантах: Aurora Green и Mist White. Купить его можно уже сегодня через Amazon, Flipkart, официальный магазин Oppo и у ведущих офлайн-ритейлеров.



