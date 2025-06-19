Компания Oppo расширила линейку своих смартфонов в Японии, представив модель Reno 13A. Новинка стала доступной одновременно с более дорогим Reno 14 5G и позиционируется как доступное, но функциональное решение.

Экран, камера и защита корпуса

Oppo Reno 13A оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1200 нит. Защитное стекло AGC Dragontrail STAR2 и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев делают его надёжным и удобным в использовании.

Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп, а сзади установлены три модуля: основной на 50 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольный на 8 Мп (112°) и макрообъектив на 2 Мп.

Производительность и память

В основе смартфона — чипсет Snapdragon 6 Gen 1. Он дополнен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ накопителя UFS 3.1. Также поддерживается виртуальное расширение ОЗУ до 16 ГБ и установка microSD-карт до 1 ТБ.

Аккумулятор, зарядка и система

Батарея ёмкостью 5800 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Устройство работает под управлением ColorOS 15 на базе Android 15.

Дополнительные особенности и цена

Среди прочих функций — поддержка двух SIM-карт + eSIM, 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, стереодинамики, а также пыле- и влагозащита по стандартам IP68/IP69. Толщина корпуса — 7,8 мм, вес — 192 г.

Oppo Reno 13A, по сути, является локализованной версией модели Reno 13F, которая ранее вышла на других рынках.

Дата выхода и стоимость

Предзаказы на Reno 13A уже открыты в Японии. В продажу он поступит 26 июня по цене 48 000 йен (около $330). Смартфон будет доступен в трёх цветах: Charcoal Gray (тёмно-серый), Ice Blue (голубой) и Luminous Navy (тёмно-синий).