Компания Oppo рассматривает возможность отказа от 1-дюймового сенсора в пользу 200-мегапиксельной камеры в следующем флагмане Find X9 Ultra, запуск которого ожидается в первой половине 2026 года.

Прототип Oppo Find X9 Ultra получил новую конфигурацию камер

По информации от проверенного инсайдера Digital Chat Station, речь идёт об устройстве с кодовым обозначением SM8850, что, по всей видимости, соответствует модели Oppo Find X9 Ultra на базе будущего чипа Snapdragon 8 Elite 2. Согласно утечке, инженерный прототип смартфона оснащён четырёхмодульной камерой, в которую входят основной датчик на 200 Мп и три сенсора по 50 Мп.

Конфигурация включает два перископических объектива с переменными фокусными расстояниями. Один из них использует крупный сенсор формата 1/1.3 дюйма и обеспечивает около 3-кратного оптического увеличения. Oppo проводит A/B-тестирование двух вариантов телевиков, при этом 200-мегапиксельная основная камера остаётся неизменной в обеих сборках.

Oppo может отказаться от 1-дюймового сенсора LYT-900

Ранее Digital Chat Station предполагал, что Find X9 Ultra может получить комбинацию камер в составе 200 Мп (основная) + 50 Мп (ультраширокая) + 200 Мп (перископ) + 50 Мп (перископ). Новая утечка указывает на то, что компания тестирует и альтернативный вариант — 200 Мп + три сенсора по 50 Мп.

Это означает, что Oppo, скорее всего, откажется от использовавшегося ранее 1-дюймового сенсора LYT-900, установленного в моделях Find X7 Ultra и Find X8 Ultra. Решение заменить его на 200-мегапиксельный датчик, по всей видимости, обусловлено желанием достичь большей детализации и гибкости при съёмке, особенно в сочетании с системой двойных перископических камер.

Ожидается, что Find X9 Ultra будет представлен в первой половине 2026 года и станет одним из первых смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite 2.