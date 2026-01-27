Oppo тестирует для Find X10 Pro флагманский 6,78-дюймовый плоский LTPO-дисплей с разрешением 1.5K и поддержкой расширенного цветового охвата BT.2020 — это станет улучшением по сравнению с Find X9 Pro.

Find X10 Pro получит 6,78-дюймовый LTPO-экран с поддержкой BT.2020 вместо DCI-P3

Смартфон ожидается в октябре 2026 года с 2-нанометровым чипсетом Dimensity 9600

Find X9 Ultra и Find X9s выйдут в марте с экранами 6,82 и 6,32 дюйма соответственно

Характеристики дисплея Find X10 Pro

Oppo готовится к анонсу Find X9s и Find X9 Ultra в Китае — эти модели ожидаются в марте. Одновременно инсайдеры начали раскрывать информацию о серии следующего поколения Find X10. Ранее в январе появились подробности о камере базовой модели Find X10, а теперь инсайдер Digital Chat Station опубликовал спецификации экрана Find X10 Pro.

По данным DCS, Find X10 Pro тестируется с топовым 6,78-дюймовым плоским LTPO-дисплеем. Экран получит разрешение 1.5K, ультратонкие и одинаковые рамки со всех сторон, а также поддержку широкого цветового пространства BT.2020.

Find X9 Pro оснащён 6,78-дюймовым OLED-экраном Tianma с разрешением 1.5K. На официальной странице не указано, что дисплей покрывает полный охват BT.2020, однако смартфон умеет записывать видео в цветовом пространстве BT.2020 с 10-битной глубиной.

Преимущества цветового охвата BT.2020

Дисплей Find X10 Pro продемонстрирует улучшенный цветовой диапазон по сравнению с заявленным DCI-P3 в X9 Pro. Благодаря широкому охвату BT.2020 экран Find X10 Pro сможет точно отображать значительно больший спектр цветов при воспроизведении, предпросмотре и редактировании контента.





В настоящий момент инсайдеры не раскрыли других значимых характеристик устройства. Ожидается, что Find X10 Pro дебютирует в октябре этого года как один из первых смартфонов с 2-нанометровым чипсетом Dimensity 9600.

Спецификации Find X9 Ultra и Find X9s

Та же утечка сообщает, что Find X9 Ultra получит 6,82-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 2K, тогда как Find X9s станет компактной моделью с 6,32-дюймовым дисплеем Tianma разрешением 1.5K на базе технологии LTPS.