После успешного глобального релиза флагманов OnePlus 13 и OnePlus 13R китайский бренд готовит новую линейку смартфонов среднего класса. Один из них — OnePlus Nord CE 5 — недавно появился в базе сертификации ОАЭ (TDRA), а теперь засветился и на сайте BIS в Индии.
Сертификация BIS указывает на скорый запуск в Индии
Модель под номером CPH2717 появилась в индийской базе BIS, что намекает на скорый релиз устройства. Изначально смартфон ожидался в мае, однако теперь источники указывают на запуск в июне.
Экран, чип и аккумулятор: чего ожидать от OnePlus Nord CE 5
По данным инсайдера Дебаяна Роя, OnePlus Nord CE 5 получит:
- Плоский OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц,
- Чипсет MediaTek Dimensity 8350,
- Аккумулятор ёмкостью 7,100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.
Камеры и дополнительные функции
Сзади будет установлена двойная камера с основным сенсором на 50 МП (Sony Lytia LYT-600) и ультрашириком на 8 МП (Sony IMX355). Фронтальная камера получит 16 МП.
Среди других характеристик ожидаются:
- 8 ГБ оперативной памяти,
- 256 ГБ встроенного хранилища,
- Подэкранный сканер отпечатков пальцев,
- Гибридный SIM-лоток,
- ИК-передатчик,
- Одинарный динамик.
На подходе и более продвинутая модель — OnePlus Nord 5
Вместе с CE-версией готовится к релизу и основной OnePlus Nord 5, который, как предполагается, станет ребрендингом китайского OnePlus Ace 5 Racing Edition. По утечкам, он получит:
- Плоский OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой 120 Гц,
- Чип Dimensity 9400e,
- Батарею на 7,000 мАч с зарядкой 100 Вт,
- Основную камеру 50 МП + 8 МП.