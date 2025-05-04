После успешного глобального релиза флагманов OnePlus 13 и OnePlus 13R китайский бренд готовит новую линейку смартфонов среднего класса. Один из них — OnePlus Nord CE 5 — недавно появился в базе сертификации ОАЭ (TDRA), а теперь засветился и на сайте BIS в Индии.

Сертификация BIS указывает на скорый запуск в Индии

Модель под номером CPH2717 появилась в индийской базе BIS, что намекает на скорый релиз устройства. Изначально смартфон ожидался в мае, однако теперь источники указывают на запуск в июне.

Экран, чип и аккумулятор: чего ожидать от OnePlus Nord CE 5

По данным инсайдера Дебаяна Роя, OnePlus Nord CE 5 получит:

Плоский OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц,

Чипсет MediaTek Dimensity 8350,

Аккумулятор ёмкостью 7,100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Камеры и дополнительные функции

Сзади будет установлена двойная камера с основным сенсором на 50 МП (Sony Lytia LYT-600) и ультрашириком на 8 МП (Sony IMX355). Фронтальная камера получит 16 МП.

Среди других характеристик ожидаются:

8 ГБ оперативной памяти,

256 ГБ встроенного хранилища,

Подэкранный сканер отпечатков пальцев,

Гибридный SIM-лоток,

ИК-передатчик,

Одинарный динамик.

На подходе и более продвинутая модель — OnePlus Nord 5

Вместе с CE-версией готовится к релизу и основной OnePlus Nord 5, который, как предполагается, станет ребрендингом китайского OnePlus Ace 5 Racing Edition. По утечкам, он получит: